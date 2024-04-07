Нет Миранчука – есть поражение: «Аталанта» вела в счёте, но проиграла «Кальяри» с ассистом Шомуродова

В 31-м туре чемпионата Италии «Аталанта» отправилась на выезд в логово «Кальяри». Алексей Миранчук попал в чисто запасных футболистов «королевы провинциалов».

«Аталанта» – странная команда. То несколько матчей подряд выигрывает, то наоборот, не побеждает. В предыдущем туре Серии A команда Джан Пьеро Гасперини прервала неудачную серию, разгромив «Наполи» на выезде в нестандартной красной форме. В той игре Алексей Миранчук отметился не только голом, но и результативной передачей.

Потом посреди недели бергамаски вылетели из Кубка Италии, проиграв «Фиорентине». Там уже с Миранчуком была другая ситуация. Неудачно провёл Алексей первый тайм, получил в нём желтую карточку и был заменён в перерыве. На следующий матч в чемпионате против «Кальяри» Миранчук уже не попал в основу.

«Аталанта» с первых минут взялась за дело, стремясь преобразовать свои атакующие усилия в голевые штуки. На четырнадцатой минуте гостям удалось это сделать. Лукман выполнил прострел с левой стороны к ближней штанге, а Скамакка отклеился от Доссены и чётко подсёк мяч в ворота мимо Скуффета (0:1).

Постепенно инициатива перебралась к «Кальяри», и вязкое давление островитян привело к ответному голу на исходе первого тайма. Экс-игрок «Ростова» Шомуродов получил пас от Гаэтано, прошёл вперёд и отдал передачу справа налево. Ауджелло пробил под перекладину, а Карнесекки не удалось спасти ворота гостей (1:1).

Джан Пьеро Гасперини не спешил выпускать Миранчука, проводя другие замены. Атакующая игра при этом у «Аталанты» после перерыва не очень клеилась. В том смысле, что с обострением приходилось туго. Стереотипный итальянский футбол с минимумом моментов. Прямо реально трудно было выискивать какие-то эпизоды.

Просто бергамаски бились в оборону сардинцев, у которых на контратаках тоже мало что получалось. Алексей Миранчук так и остался в запасе до конца. Для его брата Антона уходящее воскресенье сложилось куда лучше: тот забил победный пенальти и был признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Локомотив».

«Аталанта» же в итоге доигралась до поражения. Победу подопечным Клаудио Раньери принёс гол Николаса Виолы. Тот перевисел Толоя и головой переправил мяч в левый угол после навеса справа от Лувумбу (2:1). «Кальяри» упрочил свои позиции в конкуренции за выживание и празднует волевой успех, а «Аталанте» ещё предстоит борьба за попадание в еврокубки.

Кирилл Иванцов