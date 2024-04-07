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Чемпионат Италии. Серия А

Нет Миранчука – есть поражение: «Аталанта» вела в счёте, но проиграла «Кальяри» с ассистом Шомуродова

07 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать
Кальяри
2:1
Аталанта
окончен

В 31-м туре чемпионата Италии «Аталанта» отправилась на выезд в логово «Кальяри». Алексей Миранчук попал в чисто запасных футболистов «королевы провинциалов».

Протокол игры  
Кальяри2:1Аталанта
  13'Скамакка Джанлука (0:1)
(1:1) Ауджелло Томмазо42'  
(2:1) Виола Николас88'  
Скуффет СимонеНандес Найтан  73' 79' (Дзаппа Габриэле ( 79') Мина ЙерриДоссена АльбертоАуджелло Томмазо 79' (Виола Николас ( 79') Сулемана ИбрахимДейола Алессандро  66' 86' (Ветеска Матеуш ( 86') Макумбу АнтуанОристанио ГаэтаноГаэтано Джанлука 79' (Дентелло Пауло ( 79') Шомуродов Элдор 66' (Лувумбу Зито ( 66'  75')
Запасные: Лападула ДжанлукаОберт АдамРадунович БорисМутандва КингстонДи Пардо АлессандроЯнкто ЯкубХацидиакос ПантелисАрести СимонеПрати Маттео
Карнесекки МаркоТолой Рафаэл  74'Джимсити БератКолашинац СеадХатебур Ханс 46' (Баккер Митчел ( 46'Руджери Маттео 86') Дзаппакоста Давиде  63' 66' (Хольм Эмиль ( 66') Эдерсон ХоноратоДе Рон Мартен  54'Копмейнерс Тëн 55' (Де Кетеларе Шарль ( 55') Скамакка Джанлука 55' (Туре Эль Билал ( 55') Лукман Адемола
Запасные: Миранчук АлексейХин ИсакАдопо НдариПашалич МариоРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо Хуан
07 апреля. Стадион "Сардиния Арена".

«Аталанта» – странная команда. То несколько матчей подряд выигрывает, то наоборот, не побеждает. В предыдущем туре Серии A команда Джан Пьеро Гасперини прервала неудачную серию, разгромив «Наполи» на выезде в нестандартной красной форме. В той игре Алексей Миранчук отметился не только голом, но и результативной передачей.

Потом посреди недели бергамаски вылетели из Кубка Италии, проиграв «Фиорентине». Там уже с Миранчуком была другая ситуация. Неудачно провёл Алексей первый тайм, получил в нём желтую карточку и был заменён в перерыве. На следующий матч в чемпионате против «Кальяри» Миранчук уже не попал в основу.

«Аталанта» с первых минут взялась за дело, стремясь преобразовать свои атакующие усилия в голевые штуки. На четырнадцатой минуте гостям удалось это сделать. Лукман выполнил прострел с левой стороны к ближней штанге, а Скамакка отклеился от Доссены и чётко подсёк мяч в ворота мимо Скуффета (0:1).

Постепенно инициатива перебралась к «Кальяри», и вязкое давление островитян привело к ответному голу на исходе первого тайма. Экс-игрок «Ростова» Шомуродов получил пас от Гаэтано, прошёл вперёд и отдал передачу справа налево. Ауджелло пробил под перекладину, а Карнесекки не удалось спасти ворота гостей (1:1).

Джан Пьеро Гасперини не спешил выпускать Миранчука, проводя другие замены. Атакующая игра при этом у «Аталанты» после перерыва не очень клеилась. В том смысле, что с обострением приходилось туго. Стереотипный итальянский футбол с минимумом моментов. Прямо реально трудно было выискивать какие-то эпизоды.

Просто бергамаски бились в оборону сардинцев, у которых на контратаках тоже мало что получалось. Алексей Миранчук так и остался в запасе до конца. Для его брата Антона уходящее воскресенье сложилось куда лучше: тот забил победный пенальти и был признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Локомотив».

«Аталанта» же в итоге доигралась до поражения. Победу подопечным Клаудио Раньери принёс гол Николаса Виолы. Тот перевисел Толоя и головой переправил мяч в левый угол после навеса справа от Лувумбу (2:1). «Кальяри» упрочил свои позиции в конкуренции за выживание и празднует волевой успех, а «Аталанте» ещё предстоит борьба за попадание в еврокубки.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Кальяри Серия А Чемпионат Италии Алексей Миранчук ещё теги

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