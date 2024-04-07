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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» добыл волевую победу в матче с «Вероной»

07 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать
Верона
1:2
Дженоа
окончен

Ведущая борьбу за выживание «Верона» в воскресенье соперничала с середняками из «Дженоа». Федерико Бонаццоли уже на восьмой минуте порадовал болельщиков хозяев результативным ударом.  Хоан Васкес наносил удар головой - перекладина. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Это Калеб Экубан здорово добил мяч в сетку после блокированного прострела. На 58-й минуте Хоан Васкес не смог пробить голкипера, а Альберт Гудмундссон был точен - 1:2. Мортен Торсби имел шанс отличиться, но его удар головой парирован. Кароль Свидерски сравнял счет в этом матче, но судьи усмотрели там офсайд, нет гола.

Гости закрепились на 12-м месте, противник всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Верона1:2Дженоа
(1:0) Бонаццоли Федерико8'  
  45'Экубан Калеб (1:1)
  58'Гудмундссон Альберт (1:2)
Монтипо ЛоренцоСентонз Фабьен  24'Коппола ДиегоДавидович ПавелКабаль ХуанДуда Ондрей  40' 46' (Силва Даниэл ( 46') Сердар Суат  67' 83' (Фолоруншо Майкл ( 83') Нослин ТейяниСуслов Томаш 62' (Свидерски Кароль ( 62') Лазович Дарко 62' (Митрович Стефан ( 62') Бонаццоли Федерико 73' (Анри Тома ( 73')
Запасные: Матеус ЧарлисКьеза МаттиаТчатчуа ДжексонТавшан ЭлаисПерилли СимонеСиссе АльфаджоБелахяне РедаВинагре Рубен
Мартинес ХосепДе Винтер КониБани МаттиаВаскес ХоанСабелли Стефано 78' (Спенс Джед ( 78') Мессиас ЖуниорБадель Милан 66' (Бохинен Эмиль ( 66') Френдруп МортенХапс РидгесианоГудмундссон Альберт  25' 88' (Анкей Дэвид ( 88') Экубан Калеб 66' (Торсби Мортен ( 66')
Запасные: Леали НиколаФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеПападопулос ХристосКариколь АаронСтротман Кевин
07 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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