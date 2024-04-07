«Дженоа» добыл волевую победу в матче с «Вероной»

Ведущая борьбу за выживание «Верона» в воскресенье соперничала с середняками из «Дженоа». Федерико Бонаццоли уже на восьмой минуте порадовал болельщиков хозяев результативным ударом. Хоан Васкес наносил удар головой - перекладина. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Это Калеб Экубан здорово добил мяч в сетку после блокированного прострела. На 58-й минуте Хоан Васкес не смог пробить голкипера, а Альберт Гудмундссон был точен - 1:2. Мортен Торсби имел шанс отличиться, но его удар головой парирован. Кароль Свидерски сравнял счет в этом матче, но судьи усмотрели там офсайд, нет гола.
Гости закрепились на 12-м месте, противник всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Бонаццоли Федерико8'
|45'Экубан Калеб (1:1)
|58'Гудмундссон Альберт (1:2)
Монтипо Лоренцо•Сентонз Фабьен• 24'Коппола Диего•Давидович Павел•Кабаль Хуан•Дуда Ондрей 40'46' (Силва Даниэл (46') •Сердар Суат 67'83' (Фолоруншо Майкл (83') •Нослин Тейяни•Суслов Томаш62' (Свидерски Кароль (62') •Лазович Дарко62' (Митрович Стефан (62') •Бонаццоли Федерико73' (Анри Тома (73')
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони•Бани Маттиа•Васкес Хоан•Сабелли Стефано78' (Спенс Джед (78') •Мессиас Жуниор•Бадель Милан66' (Бохинен Эмиль (66') •Френдруп Мортен•Хапс Ридгесиано•Гудмундссон Альберт 25'88' (Анкей Дэвид (88') •Экубан Калеб66' (Торсби Мортен (66')
07 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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