«Дженоа» добыл волевую победу в матче с «Вероной»

Ведущая борьбу за выживание «Верона» в воскресенье соперничала с середняками из «Дженоа». Федерико Бонаццоли уже на восьмой минуте порадовал болельщиков хозяев результативным ударом. Хоан Васкес наносил удар головой - перекладина. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Это Калеб Экубан здорово добил мяч в сетку после блокированного прострела. На 58-й минуте Хоан Васкес не смог пробить голкипера, а Альберт Гудмундссон был точен - 1:2. Мортен Торсби имел шанс отличиться, но его удар головой парирован. Кароль Свидерски сравнял счет в этом матче, но судьи усмотрели там офсайд, нет гола.

Гости закрепились на 12-м месте, противник всего в очке над зоной вылета.