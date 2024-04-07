«Ювентус» объявил состав на игру с «Фиорентиной»

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Фиорентины». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза.

Матч «Ювентус» - «Фиорентина» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт трансляция в текстовом формате.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.