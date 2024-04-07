Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А

В воскресенье вечером в итальянской Серии А встречаются «Кальяри» и «Аталанта». В первом тайме команды обменялись голами – забили Джанлука Скамакка (за гостей) и Томмазо Ауджелло (за хозяев).

В качестве ассистента для Ауджелло выступил нападающий Элдор Шомуродов, который ранее поиграл в России за «Ростов». Таким образом, Шомуродов огорчил команду Миранчука. Кстати, Алексей не попал в стартовый состав «Аталанты», но он сможет выйти на поле по ходу встречи.

Элдор Шомуродов выступает за «Кальяри» в аренде – права на него принадлежат «Роме».

Следить за матчем «Кальяри» - «Аталанта» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.