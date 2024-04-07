Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Кальяри»

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре. Среди них не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Толой, Джимсити, Хин, Хатебур, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Лукман, Скамакка.

Встреча Серии А между «Кальяри» и «Аталантой» должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.