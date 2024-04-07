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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Кальяри»

07 Апреля 2024 • 18:13 Комментировать
Кальяри
...
Аталанта
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Через 0 ч. 29 мин.

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей игре. Среди них не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука.

Стартовый состав «Аталанты»: Карнесекки (вр), Толой, Джимсити, Хин, Хатебур, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Лукман, Скамакка.

Встреча Серии А между «Кальяри» и «Аталантой» должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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КАЛЬЯРИ АТАЛАНТА
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