3 гола за 6 минут позволили «Наполи» одолеть «Монцу»

В 31-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Наполи». Уже на девятой минуте Милан Джурич ударом головой вывел хозяев вперед. Ровно спустя тайм начали забивать гости. Виктор Осимхен головой отправил мяч в сетку, при этом разбив нос. Тут же Маттео Политано ударом с лета перевернул ход матча - 1:2. Пётр Зелинськи спустя шесть минут забил третий гол неаполитанцев. В ответной атаке был точен Андреа Кольпани - 2:3. Джакомо Распадори - автор четвертого гола, сыграв на добивании.
«Наполи» вышел на седьмое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Джурич Милан II9'
|55'Осимхен Виктор (1:1)
|57'Политано Маттео (1:2)
|61'Зелиньски Пётр (1:3)
|(2:3) Кольпани Андреа62'
|68'Распадори Джакомо (2:4)
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле76' (Кирьякопулос Георгиос (76') •Иццо Армандо•Мари Пабло•Кальдирола Лука• 87'Акпа-Акпро Жан-Даниэль 46'54' (Чиурриа Патрик (54') •Гальярдини Роберто76' (Карбони Валентин (76') •Кольпани Андреа•Мота Дани27' (Мальдини Даниэль (27') •Дзербин Алессио54' (Бондо Уоррен (54') •Джурич Милан II
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас80' (Руй Мариу (80') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр68' (Распадори Джакомо (68') •Нгонж Сириль 41'55' (Политано Маттео (55') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича68' (Каюсте Йенс (68')
07 апреля. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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