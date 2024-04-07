3 гола за 6 минут позволили «Наполи» одолеть «Монцу»

В 31-м туре чемпионата Италии «Монца» принимала «Наполи». Уже на девятой минуте Милан Джурич ударом головой вывел хозяев вперед. Ровно спустя тайм начали забивать гости. Виктор Осимхен головой отправил мяч в сетку, при этом разбив нос. Тут же Маттео Политано ударом с лета перевернул ход матча - 1:2. Пётр Зелинськи спустя шесть минут забил третий гол неаполитанцев. В ответной атаке был точен Андреа Кольпани - 2:3. Джакомо Распадори - автор четвертого гола, сыграв на добивании.

«Наполи» вышел на седьмое место, соперник - 11-й.