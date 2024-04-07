Игрок «Ювентуса»: «Мечтаю перейти в «Реал»

Полузащитник «Ювентуса» Матиас Соуле, который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне», рассказал о своей мечте. По словам 20-летнего футболиста, в какой-то момент карьеры он хотел бы оказаться в «Реале».

«Я мечтаю однажды перейти в «Реал», это было бы невероятно», - сказал Суле, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

«Моё будущее? Я веду переговоры с «Ювентусом», но до сих пор не знаю, что произойдёт. У меня не было возможности получать игровое время, поэтому я согласился на аренду во «Фрозиноне», - сказал аргентинец.

В 32 матчах сезона 2023/2024 Матиас Соуле забил десять голов и отдал два голевых паса.