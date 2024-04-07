«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя

Всё идёт к тому, что летом Массимилиано Аллегри покинет тренерское кресло в «Ювентусе», уступив место другому специалисту. Как стало известно журналисту Даниэле Лонго, у туринского клуба уже есть принципиальная договорённость с Тьяго Моттой.

Журналист отметил, что «Ювентус» высоко ценит Мотту за впечатляющие тактические идеи и развитие молодых футболистов.

В настоящий момент Тьяго Мотта возглавляет «Болонью». Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А и имеет шансы завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

В воскресенье «Ювентус» проведёт матч чемпионата Италии против «Фиорентины», не пропустите текстовую трансляцию.