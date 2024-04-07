Щесны: «Готов поспорить, что Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны высказался об игре нападающего «старой синьоры» Кенана Йылдыза.

Польский футболист выразил уверенность в том, что в ближайшие годы 18-летний футболист будет номинирован на «Золотой мяч».

«Готов поспорить с кем-нибудь, что Кенан Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч» в течение следующих пяти лет. Я играл со многими футболистами, но никогда не видел такого таланта», — цитирует Щенсны Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Йылдыз провёл за «Ювентус» 23 матча и забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 30 миллионов евро.