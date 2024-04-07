«Фрозиноне» помешал «Болонье» опередить «Ювентус»

«Фрозиноне» из зоны вылета в воскресенье принимал «Болонью», готовую потеснить с третьего места Серии А «Ювентус». Гости в два раза чаще контролировали мяч, но не имели ощутимого перевеса в количестве опасных моментов, так как их количество стремилось к нулю. Лучший шанс на две команды имел Дан Ндой в компенсированное время, но в отличной ситуации просто не попал по воротам.

Закономерная нулевая ничья оставила «Болонью» четвертой, а соперника - третьим с конца в очке от спасительного 17-го места.