Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» помешал «Болонье» опередить «Ювентус»

07 Апреля 2024 • 15:33 Комментировать
Фрозиноне
0:0
Болонья
окончен

«Фрозиноне» из зоны вылета в воскресенье принимал «Болонью», готовую потеснить с третьего места Серии А «Ювентус». Гости в два раза чаще контролировали мяч, но не имели ощутимого перевеса в количестве опасных моментов, так как их количество стремилось к нулю. Лучший шанс на две команды имел Дан Ндой в компенсированное время, но в отличной ситуации просто не попал по воротам.

Закономерная нулевая ничья оставила «Болонью» четвертой, а соперника - третьим с конца в очке от спасительного 17-го места.

Протокол игры  
Фрозиноне0:0Болонья
Турати СтефаноОколи МемеРоманьоли Симоне  43'Бонифаци КевинЦортеа НадирВалери Эмануэле 66' (Лирола Поль ( 66') Маццителли Лука 86' (Гарритано Лука ( 86') Барренечеа ЭнцоСоуле Матиас 85' (Чуни Марвин ( 85') Рейньер Жезус 66' (Брешианини Марко ( 66') Хеддира Валид 77' (Сек Демба ( 77')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеГеджемис ФаресБаэс ХаймеЛусуарди МатеусФраттали ПьерлуиджиМарчицца РиккардоКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
Скорупски ЛукашПош ШтефанЛукуми ДжонКалафьори РикардоКристиансен Виктор  71' 77' (Ндой Дан ( 77') Эбишер Мишель 69' (Фаббьян Джованни ( 69') Фройлер РемоОрсолини Риккардо 77' (Ликояннис Хараламбос ( 77'  89') Фергюсон ЛьюисСалемакерс Алексис  12' 46' (Урбаньски Кацпер ( 46') Зиркзее Джошуа 81' (Кастро Сантьяго ( 81')
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаЭль-Аззузи УссамаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоМоро НиколаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
07 апреля. Стадион "Бенито Стирпе".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Фрозиноне

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
01:18
Точный прогноз и ставка на матч Фрозиноне – Болонья чемпионата Италии – 7 апреля 2024
06 Апреля
10:52
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
09:35
«Арсенал» провёл позитивные переговоры с агентом нападающего из Серии А
02:24
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
02:06
Мойзе Кин может покинуть «Ювентус» – три клуба проявили интерес
05 Апреля
20:07
Тренеру «Болоньи» нравится Тикнизян
04 Апреля
10:48
Зиркзее хочет перейти в «Милан», несмотря на интерес трёх других клубов
03 Апреля
22:40
Агент Мотты рассказал, останется ли тренер в «Болоньи»
02 Апреля
01:11
«Ювентус» начал переговоры с новым тренером
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Болонья Болонья
0
0
3.70 3.50 1.91
Видео
8 мин
Монца Монца
Наполи Наполи
0
0
3.85 3.75 1.80
Видео
07.04.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Аталанта Аталанта
4.20 3.85 1.72
Видео
07.04.24 в 19:00
Верона Верона
Дженоа Дженоа
2.55 3.10 2.75
Видео
07.04.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Фиорентина Фиорентина
1.77 3.50 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
16:05 · Италия. Серия А
Щесны: «Готов поспорить, что Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч»
15:33 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» помешал «Болонье» опередить «Ювентус»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро 1
11:35 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» 4
11:12 · Италия. Серия А
Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»
08:48 · Италия. Серия А
​Даниэль Мальдини рассказал, чем его впечатлил Месси
08:33 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Кальяри»
06:23 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Удаление помогло нам»
06:17 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Жиру ещё ничего не решил»
05:59 · Италия. Серия А
​Пиоли нахваливает Чуквуезе
03:47 · Италия. Серия А
​Жиру: «Не хочу говорить о будущем»
03:11 · Италия. Серия А
​Жиру: «С Пулишичем и Лофтус-Чиком сложилось отличное взаимопонимание на поле»
01:46 · Италия. Серия А
​Жиру: «Чувствую, что это лучший «Милан»
01:34 · Италия. Серия А
​«Милан» инициировал продление контракта с Ясином Адли
06 Апреля
23:44 · Италия. Серия А
«Эмполи» одолел «Торино», трижды забив с трёх ударов по воротам
Все новости
Рекомендуем