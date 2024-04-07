«Фрозиноне» помешал «Болонье» опередить «Ювентус»

«Фрозиноне» из зоны вылета в воскресенье принимал «Болонью», готовую потеснить с третьего места Серии А «Ювентус». Гости в два раза чаще контролировали мяч, но не имели ощутимого перевеса в количестве опасных моментов, так как их количество стремилось к нулю. Лучший шанс на две команды имел Дан Ндой в компенсированное время, но в отличной ситуации просто не попал по воротам.
Закономерная нулевая ничья оставила «Болонью» четвертой, а соперника - третьим с конца в очке от спасительного 17-го места.
Протокол игры
Турати Стефано•Околи Меме•Романьоли Симоне• 43'Бонифаци Кевин•Цортеа Надир•Валери Эмануэле66' (Лирола Поль (66') •Маццителли Лука86' (Гарритано Лука (86') •Барренечеа Энцо•Соуле Матиас85' (Чуни Марвин (85') •Рейньер Жезус66' (Брешианини Марко (66') •Хеддира Валид77' (Сек Демба (77')
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Лукуми Джон•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор 71'77' (Ндой Дан (77') •Эбишер Мишель69' (Фаббьян Джованни (69') •Фройлер Ремо•Орсолини Риккардо77' (Ликояннис Хараламбос (77') • 89'Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис 12'46' (Урбаньски Кацпер (46') •Зиркзее Джошуа81' (Кастро Сантьяго (81')
07 апреля. Стадион "Бенито Стирпе".
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