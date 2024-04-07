Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»

07 Апреля 2024 • 11:35 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Матиас Соуле поведал о знакомстве со звездным соотечественником Лионелем Месси.

«Помню, как я приехал в сборную Аргентины и проходил мимо комнат. Месси вышел ко мне, чтобы поздороваться. После этого я сказал себе, что больше не буду мыть свою руку. Мы мало пообщались, но было видно, что Лео – хороший человек», - цитирует Матиаса AS.

В текущем сезоне Соуле играет на правах аренды за «Фрозиноне». Аргентинец провел 31 поединок, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лионель Месси Интер Майами Матиас Соуле ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.04.24 в 13:30
Фрозиноне Фрозиноне
Болонья Болонья
3.70 3.50 1.91
Видео
07.04.24 в 16:00
Монца Монца
Наполи Наполи
3.85 3.75 1.80
Видео
07.04.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Аталанта Аталанта
4.20 3.85 1.72
Видео
07.04.24 в 19:00
Верона Верона
Дженоа Дженоа
2.55 3.10 2.75
Видео
07.04.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Фиорентина Фиорентина
1.77 3.50 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро
11:35 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
11:12 · Италия. Серия А
Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»
08:48 · Италия. Серия А
​Даниэль Мальдини рассказал, чем его впечатлил Месси
08:33 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Кальяри»
06:23 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Удаление помогло нам»
06:17 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Жиру ещё ничего не решил»
05:59 · Италия. Серия А
​Пиоли нахваливает Чуквуезе
03:47 · Италия. Серия А
​Жиру: «Не хочу говорить о будущем»
03:11 · Италия. Серия А
​Жиру: «С Пулишичем и Лофтус-Чиком сложилось отличное взаимопонимание на поле»
01:46 · Италия. Серия А
​Жиру: «Чувствую, что это лучший «Милан»
01:34 · Италия. Серия А
​«Милан» инициировал продление контракта с Ясином Адли
06 Апреля
23:44 · Италия. Серия А
«Эмполи» одолел «Торино», трижды забив с трёх ударов по воротам
22:54 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокус Сити Холл»
22:30 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» оскорбил «Лацио» после дерби
Все новости
Рекомендуем