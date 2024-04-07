Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»

«Помню, как я приехал в сборную Аргентины и проходил мимо комнат. Месси вышел ко мне, чтобы поздороваться. После этого я сказал себе, что больше не буду мыть свою руку. Мы мало пообщались, но было видно, что Лео – хороший человек», - цитирует Матиаса AS.