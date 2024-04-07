Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Матиас Соуле поведал о знакомстве со звездным соотечественником Лионелем Месси.
«Помню, как я приехал в сборную Аргентины и проходил мимо комнат. Месси вышел ко мне, чтобы поздороваться. После этого я сказал себе, что больше не буду мыть свою руку. Мы мало пообщались, но было видно, что Лео – хороший человек», - цитирует Матиаса AS.
В текущем сезоне Соуле играет на правах аренды за «Фрозиноне». Аргентинец провел 31 поединок, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.
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