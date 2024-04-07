Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»

07 Апреля 2024 • 11:12 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
1 1.80 X 3.60 2 4.90
Через 9 ч. 20 мин.

Игрок «Ювентуса» Матиас Соуле высказался о бывшем нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.

«Я был удивлён тем, насколько он оказался приятным человеком. Я не был знаком с ним, но слышал, что о нём говорили. Он гений. Я помню, как однажды мы пошли поесть, он сел рядом со мной, я ничего с ним не обсуждал. Все ушли, а он продолжал рассказывать мне о своих машинах, о «Реале», — цитирует футболиста издание AS.

Стоит напомнить, что Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился 101 забитым мячом и 22 результативными передачами. В 2021 году Роналду покинул туринский клуб и перешёл в «Манчестер Юнайтед», где играл до ноября 2022 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Серия А Матиас Соуле ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
11:12
Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»
02:46
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ювентус – Фиорентина чемпионата Италии – 7 апреля 2024
02:44
Ювентус - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
15:20
Аллегри: «Моё будущее? Я сфокусирован на достижении целей этого сезона»
10:52
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
09:43
Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»
05:01
«Наполи» договаривается с новым тренером
04:21
«Ювентус» установил ценник на Мойзе Кина
02:24
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
02:06
Мойзе Кин может покинуть «Ювентус» – три клуба проявили интерес
05 Апреля
14:32
Стало известно, перейдёт ли Икарди в «Ювентус»
01:51
«Ювентус» начал работу над трансфером игрока сборной Италии
04 Апреля
16:02
Влахович назвал свой лучший момент в футболке «Ювентуса»
15:57
Влахович назвал свою главную мечту в футболе
15:53
Влахович рассказал, кто помог ему адаптироваться после трансфера в «Ювентус»
15:48
Влахович: «После трансфера в «Ювентус» в моей жизни произошли большие изменения»
10:48
Зиркзее хочет перейти в «Милан», несмотря на интерес трёх других клубов
09:54
«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А
09:48
«Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой до 2026 года 1
03 Апреля
17:50
Назван тренер, который может заменить Аллегри в «Ювентусе»
14:22
Три топ-клуба следят за Рабио
02 Апреля
23:24
Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»
15:31
Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса» 2
09:24
Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги
02:28
«Ювентус» решил расстаться с защитником
01:11
«Ювентус» начал переговоры с новым тренером
00:36
Пирло прокомментировал проблемы «Ювентуса»
01 Апреля
22:16
«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет 1
09:59
«Ювентус» может продать Локателли, итальянец интересен «Баварии» и английским клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.04.24 в 13:30
Фрозиноне Фрозиноне
Болонья Болонья
3.70 3.50 1.91
Видео
07.04.24 в 16:00
Монца Монца
Наполи Наполи
3.85 3.75 1.80
Видео
07.04.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Аталанта Аталанта
4.20 3.85 1.72
Видео
07.04.24 в 19:00
Верона Верона
Дженоа Дженоа
2.55 3.10 2.75
Видео
07.04.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Фиорентина Фиорентина
1.77 3.50 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро
11:35 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
11:12 · Италия. Серия А
Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»
08:48 · Италия. Серия А
​Даниэль Мальдини рассказал, чем его впечатлил Месси
08:33 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Кальяри»
06:23 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Удаление помогло нам»
06:17 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Жиру ещё ничего не решил»
05:59 · Италия. Серия А
​Пиоли нахваливает Чуквуезе
03:47 · Италия. Серия А
​Жиру: «Не хочу говорить о будущем»
03:11 · Италия. Серия А
​Жиру: «С Пулишичем и Лофтус-Чиком сложилось отличное взаимопонимание на поле»
01:46 · Италия. Серия А
​Жиру: «Чувствую, что это лучший «Милан»
01:34 · Италия. Серия А
​«Милан» инициировал продление контракта с Ясином Адли
06 Апреля
23:44 · Италия. Серия А
«Эмполи» одолел «Торино», трижды забив с трёх ударов по воротам
22:54 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокус Сити Холл»
22:30 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» оскорбил «Лацио» после дерби
Все новости
Рекомендуем