​Даниэль Мальдини рассказал, чем его впечатлил Месси

Выступающий в итальянском чемпионате Даниэль Мальдини рассказал о том, как познакомился с Месси и какое впечатление на него произвёл аргентинский супер-нападающий. По его словам, Месси впечатлил его не только как игрок, но и как человек также.

- Месси поразил меня, и не только тем, что он делает на поле, но и как личность. Мне кажется, что вокруг него всё вращается само по себе, даже если он сам, может, того и не желает, - цитирует слова Мальдини-младшего итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Лионель Месси выступает в североамериканской лиге МЛС, Мальдини же играет в аренде в «Монце».