Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Кальяри»

Тренерский штаб «Аталанты» определился с заявкой команды на предстоящий поединок 31-го тура чемпионата Италии против «Кальяри». Как сообщает клубная пресс-служба, в список был включен российский полузащитник Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 встречах команды из Бергамо, отметившись четырьмя забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Алексей выступает за команду с 2020 года.

Матч «Кальяри» - «Аталанта» состоится сегодня, 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.