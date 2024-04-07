​Жиру: «Чувствую, что это лучший «Милан»

Французский форвард Оливье Жиру выступает за «Милан» с 2021 года, но именно сейчас, по его мнению, «Милан» находится в наилучшей форме за все это время, несмотря на победу в чемпионате Италии в 2022 году, в первый сезон Жиру в «Милане». Очередную победу «Милан» одержал в субботу, обыграв «Лечче» со счётом 3:0.

- Да, мне так кажется, что это лучший «Милан». Мы хотели эту победу. Удалось забить два гола в первом тайме, это было важно, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.