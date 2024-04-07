​«Милан» инициировал продление контракта с Ясином Адли

Французский полузащитник Ясин Адли выдал прекрасную передачу на Рафаэла Леау в субботнем матче с «Лечче», «Милан» победил со счётом 3:0, а француз заслужил переговоры о продлении контракта, инициированные руководством клуба. Как уточняет авторитетный в плане переходов итальянский журналист Николо Скира, целью руководства клуба является продление контракта до 2028 года. Переговоры уже идут.

Напомним, что «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Адли выступает за клуб с 2021 года, ранее он выступал за «Бордо», а также успел поиграть в «ПСЖ».