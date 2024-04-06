«Эмполи» одолел «Торино», трижды забив с трёх ударов по воротам

В 31-м туре Серии А аутсайдеры из «Эмполи» обыграли «Торино», всего трижды пробив в сторону ворот. Николо Камбьяги уже на восьмой минуте дальним ударом застал врасплох голкипера. На исходе часа игры гости отыгрались после того, как Дуван Сапата прицельно пробил, выиграв воздух после подачи с угла поля. Несмотря на доминирование «Торино», снова отличился соперник - Матео Канчельери стал героем эпизода. На 90-й минуте Сапата еще раз забил головой - 2:2. Но последнее слово было за «Эмполи» - Мбайе Ньянг из пределов штрафной вырвал победу - 3:2.

«Эмполи» от зоны вылета прыгнул сразу на 14-е место, соперник - девятый.