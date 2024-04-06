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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» одолел «Торино», трижды забив с трёх ударов по воротам

06 Апреля 2024 • 23:44 Комментировать
Эмполи
3:2
Торино
окончен

В 31-м туре Серии А аутсайдеры из «Эмполи» обыграли «Торино», всего трижды пробив в сторону ворот. Николо Камбьяги уже на восьмой минуте дальним ударом застал врасплох голкипера. На исходе часа игры гости отыгрались после того, как Дуван Сапата прицельно пробил, выиграв воздух после подачи с угла поля. Несмотря на доминирование «Торино», снова отличился соперник  - Матео Канчельери стал героем эпизода. На 90-й минуте Сапата еще раз забил головой - 2:2. Но последнее слово было за «Эмполи» - Мбайе Ньянг из пределов штрафной вырвал победу - 3:2.

«Эмполи» от зоны вылета прыгнул сразу на 14-е место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Эмполи3:2Торино
(1:0) Камбьяги Николо6'  
  60'Сапата Дуван (1:1)
(2:1) Канчельери Маттео74'  
(3:2) Ньянг М'Байе90'  
  90'Сапата Дуван (2:2)
Каприле ЭлияБерешиньски БартошВалюкевич Себастьян  11'Луперто СебастьяноГьяси ЭммануэльПеццелла Джузеппе 65' (Какаче Либерато ( 65') Марин РэзванБастони Симоне 65' (Мале Юссеф ( 65') Журковски Шимон 88' (Фаццини Якопо ( 88') Камбьяги Николо 70' (Канчельери Маттео ( 70') Черри Альберто  27' 70' (Ньянг М'Байе ( 70')
Запасные: Грасси АльбертоСегетти ЯкопоШпенди СтивенКоваленко ВикторГогличидзе СабаДестро МаттиаПеризан СамуэлеКапуто Франческо
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенБуонджорно АлессандроРодригес Рикардо 83' (Окереке Давид ( 83') Белланова РаульВойвода Мергим 76' (Лазаро Валентино ( 76') Риччи Самуэле 82' (Ловато Маттео ( 82') Линетти Кароль 88' (Масина Адам ( 88') Влашич НиколаСапата Дуван  39'Санабрия Антонио
Запасные: Сазонов СабаСавва ЗаннетосДжемелло ЛукаПопа МихайКабич Урош
06 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Торино Эмполи

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