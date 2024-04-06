«Эмполи» одолел «Торино», трижды забив с трёх ударов по воротам

В 31-м туре Серии А аутсайдеры из «Эмполи» обыграли «Торино», всего трижды пробив в сторону ворот. Николо Камбьяги уже на восьмой минуте дальним ударом застал врасплох голкипера. На исходе часа игры гости отыгрались после того, как Дуван Сапата прицельно пробил, выиграв воздух после подачи с угла поля. Несмотря на доминирование «Торино», снова отличился соперник - Матео Канчельери стал героем эпизода. На 90-й минуте Сапата еще раз забил головой - 2:2. Но последнее слово было за «Эмполи» - Мбайе Ньянг из пределов штрафной вырвал победу - 3:2.
«Эмполи» от зоны вылета прыгнул сразу на 14-е место, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Камбьяги Николо6'
|60'Сапата Дуван (1:1)
|(2:1) Канчельери Маттео74'
|(3:2) Ньянг М'Байе90'
|90'Сапата Дуван (2:2)
Каприле Элия•Берешиньски Бартош•Валюкевич Себастьян• 11'Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль•Пеццелла Джузеппе65' (Какаче Либерато (65') •Марин Рэзван•Бастони Симоне65' (Мале Юссеф (65') •Журковски Шимон88' (Фаццини Якопо (88') •Камбьяги Николо70' (Канчельери Маттео (70') •Черри Альберто 27'70' (Ньянг М'Байе (70')
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо83' (Окереке Давид (83') •Белланова Рауль•Войвода Мергим76' (Лазаро Валентино (76') •Риччи Самуэле82' (Ловато Маттео (82') •Линетти Кароль88' (Масина Адам (88') •Влашич Никола•Сапата Дуван• 39'Санабрия Антонио
06 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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