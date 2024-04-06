Фанаты «Лацио» посвятили баннер жертвам теракта в «Крокус Сити Холл»

В матче 31-го тура итальянского чемпионата «Рома» на своём поле нанесла поражение своему главному сопернику – «Лацио».

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Фанаты «Лацио» во время матча разместили на своей трибуне баннер в поддержку жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который случился 22 марта.

На баннере была надпись на итальянском языке: «В память о жертвах теракта в Москве».

Напомним, несколько людей ворвались в концертный зал и открыли стрельбу по людям, погибли 144 человек, пострадали более 500 людей.

«Лацио» имеет в своей копилке 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Рома» с 55 баллами расположилась на пятой строчке.