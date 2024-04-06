Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Ромы» оскорбил «Лацио» после дерби

06 Апреля 2024 • 22:30 Комментировать
Рома
1:0
Лацио

В субботу в итальянской Серии А сражались «Рома» и «Лацио». Римское дерби выиграли «волки» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Джанлука Манчини.

После игры в социальных сетях было опубликовано видео, снятое с трибуны. На нём радостный из-за победы и гола Манчини размахивает флагом в цветах «Лацио», на котором изображена крыса. Такое действие футболиста «Ромы» можно считать оскорблением принципиального соперника.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны Лиги чемпионов команда Даниэле де Росси отстаёт всего лишь на два зачётных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Джанлука Манчини ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Апреля
20:58
Гол Манчини позволил «Роме» выиграть столичное дерби
18:30
«Рома» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:06
«Рома» и «Лацио» объявили составы на дерби
14:17
Полиция применила слезоточивый газ против ультрас «Ромы» и «Лацио»
13:36
Абрахам в матче против «Лацио» может выйти на поле впервые за 10 месяцев
02:33
Рома - Лацио: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:55
Интересный прогноз и ставка на матч Рома – Лацио чемпионата Италии – 6 апреля 2024
05 Апреля
22:49
«Рома» - «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:41
Ставка и прогноз на матч Рома — Лацио чемпионата Италии — 6 апреля 2024
09:35
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рома — Лацио чемпионата Италии — 6 апреля 2024
04 Апреля
23:33
Конти сравнил де Росси с Анчелотти
17:51
Кафу: Аленичев был великолепен на поле
02 Апреля
11:41
«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Лечче Лечче
3
0
1.40 4.60 6.80
Видео
Окончен
Рома Рома
Лацио Лацио
1
0
1.96 3.45 3.60
Видео
Перерыв
Эмполи Эмполи
Торино Торино
1
0
3.35 3.10 2.17
Видео
07.04.24 в 13:30
Фрозиноне Фрозиноне
Болонья Болонья
3.70 3.50 1.91
Видео
07.04.24 в 16:00
Монца Монца
Наполи Наполи
3.85 3.75 1.80
Видео
07.04.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Аталанта Аталанта
4.20 3.85 1.72
Видео
07.04.24 в 19:00
Верона Верона
Дженоа Дженоа
2.55 3.10 2.75
Видео
07.04.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Фиорентина Фиорентина
1.77 3.50 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
22:30 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» оскорбил «Лацио» после дерби
20:58 · Италия. Серия А
Гол Манчини позволил «Роме» выиграть столичное дерби
18:30 · Италия. Серия А
«Рома» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:06 · Италия. Серия А
«Рома» и «Лацио» объявили составы на дерби
17:57 · Италия. Серия А
«Милан» непринуждённо разобрался с «Лечче»
17:37 · Италия. Серия А
Пулишич установил свой личный рекорд по голам за сезон
15:59 · Италия. Серия А
«Наполи» подготовил предложение для Хвичи – раскрыты условия
15:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
15:23 · Италия. Серия А
Леау – в основе: «Милан» назвал состав на матч с «Лечче»
15:20 · Италия. Серия А
Аллегри: «Моё будущее? Я сфокусирован на достижении целей этого сезона»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби готов вернуться в Италию – назван возможный клуб тренера слухи
14:17 · Италия. Серия А
Полиция применила слезоточивый газ против ультрас «Ромы» и «Лацио»
13:36 · Италия. Серия А
Абрахам в матче против «Лацио» может выйти на поле впервые за 10 месяцев
12:42 · Италия. Серия А
Аллегри поссорился с игроками «Ювентуса» - названа причина
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
Все новости
Рекомендуем