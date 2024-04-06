Игрок «Ромы» оскорбил «Лацио» после дерби

В субботу в итальянской Серии А сражались «Рома» и «Лацио». Римское дерби выиграли «волки» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Джанлука Манчини.

После игры в социальных сетях было опубликовано видео, снятое с трибуны. На нём радостный из-за победы и гола Манчини размахивает флагом в цветах «Лацио», на котором изображена крыса. Такое действие футболиста «Ромы» можно считать оскорблением принципиального соперника.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны Лиги чемпионов команда Даниэле де Росси отстаёт всего лишь на два зачётных балла.