Гол Манчини позволил «Роме» выиграть столичное дерби

Завершилось римское дерби в 31-м туре Серии А. Леандро Паредес и Чиро Иммобиле быстро отметились минимально неточными попытками. На 42-й минуте Пауло Дибала доставил мяч в штрафную с левого фланга, а Джанлука Манчини в борьбе с соперником переправил мяч в сетку. После перерыва Стефан эль-Шаарави стрельнул в крестовину. Ромелу Лукаку тянулся и едва в падении не удвоил счет.
«Волки» в итоге отпраздновали победу и подобрались к четвертому месту на дистанцию в два очка. Соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Манчини Джанлука42'
Свилар Миле•Челик Зеки• 68'Льоренте Диего•Манчини Джанлука• 55'Анхелиньо Хосе79' (Абрахам Тэмми (79') •Кристанте Бриан•Паредес Леандро 80'81' (Бове Эдоардо (81') •Пеллегрини Лоренцо• 90'Дибала Пауло79' (Смоллинг Крис (79') •Лукаку Ромелу• 90'Эль-Шаарави Стефан70' (Спинаццола Леонардо (70')
Мандас Христос•Казале Николо•Романьоли Алессио46' (Кастельянос Валентин (46') • 76'Хила Марио•Марушич Адам79' (Пеллегрини Лука (79') •Андерсон Фелипе•Гендузи Маттео•Весино Матиас 21'70' (Альберто Луис (70') •Исаксен Густав46' (Педро Родригес (46') • 73'Камада Даити•Иммобиле Чиро46' (Патрик (46')
06 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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