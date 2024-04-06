Гол Манчини позволил «Роме» выиграть столичное дерби

Завершилось римское дерби в 31-м туре Серии А. Леандро Паредес и Чиро Иммобиле быстро отметились минимально неточными попытками. На 42-й минуте Пауло Дибала доставил мяч в штрафную с левого фланга, а Джанлука Манчини в борьбе с соперником переправил мяч в сетку. После перерыва Стефан эль-Шаарави стрельнул в крестовину. Ромелу Лукаку тянулся и едва в падении не удвоил счет.

«Волки» в итоге отпраздновали победу и подобрались к четвертому месту на дистанцию в два очка. Соперник - седьмой.