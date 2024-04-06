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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Манчини позволил «Роме» выиграть столичное дерби

06 Апреля 2024 • 20:58 Комментировать
Рома
1:0
Лацио
окончен

Завершилось римское дерби в 31-м туре Серии А. Леандро Паредес и Чиро Иммобиле быстро отметились минимально неточными попытками. На 42-й минуте Пауло Дибала доставил мяч в штрафную с левого фланга, а Джанлука Манчини в борьбе с соперником переправил мяч в сетку.  После перерыва Стефан эль-Шаарави стрельнул в крестовину. Ромелу Лукаку тянулся и едва в падении не удвоил счет.

«Волки» в итоге отпраздновали победу и подобрались к четвертому месту на дистанцию в два очка. Соперник - седьмой.

Протокол игры  
Рома1:0Лацио
(1:0) Манчини Джанлука42'  
Свилар МилеЧелик Зеки  68'Льоренте ДиегоМанчини Джанлука  55'Анхелиньо Хосе 79' (Абрахам Тэмми ( 79') Кристанте БрианПаредес Леандро  80' 81' (Бове Эдоардо ( 81') Пеллегрини Лоренцо  90'Дибала Пауло 79' (Смоллинг Крис ( 79') Лукаку Ромелу  90'Эль-Шаарави Стефан 70' (Спинаццола Леонардо ( 70')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйКарсдорп РикКристенсен РасмусХёйсен ДинСаншеш РенатуПисилли НикколоБальданци ТоммазоКошта Жоау
Мандас ХристосКазале НиколоРоманьоли Алессио 46' (Кастельянос Валентин ( 46'  76') Хила МариоМарушич Адам 79' (Пеллегрини Лука ( 79') Андерсон ФелипеГендузи МаттеоВесино Матиас  21' 70' (Альберто Луис ( 70') Исаксен Густав 46' (Педро Родригес ( 46'  73') Камада ДаитиИммобиле Чиро 46' (Патрик ( 46')
Запасные: Катальди ДанилоХюсай ЭльсейдРовелла НиколоСепе Луиджи
06 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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