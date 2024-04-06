«Рома» и «Лацио» объявили составы на дерби

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт статусное римское дерби – «Рома» сразится с «Лацио».

Рулевой «Ромы» Даниэле де Росси принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Свилар, Челик, Манчини, Льоренте, Анхелиньо, Паредес, Кристианте, Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.

Стартовый состав «Лацио», в свою очередь, выглядит так: Мандас, Казале, Романьоли, Хила, Андерсон, Марушич, Весино, Гендузи, Камада, Исаксен, Иммобиле.

Матч «Рома» - «Лацио» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.