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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» подготовил предложение для Хвичи – раскрыты условия

06 Апреля 2024 • 15:59 Комментировать

На фоне интереса к Хвиче Кварацхелии «Наполи» подготовил для грузина предложение о продлении контракта. Как сообщает Napolipiu, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, действующие чемпионы Италии предложат Хвиче трудовое соглашение на срок до середины 2028 года. Предложение предусматривает увеличение заработной платы с 1,2 до 4,5 миллиона евро за сезон. Кварацхелия сможет зарабатывать даже больше за счёт бонусов за голы и результаты команды.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что интерес к 23-летнему Хвиче Кварацхелии проявляет «Барселона». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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