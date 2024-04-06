Аллегри: «Моё будущее? Я сфокусирован на достижении целей этого сезона»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вновь не ответил, продолжит ли занимать свой пост в следующем сезоне. У итальянского специалиста есть контракт до лета 2025 года, но ходят слухи, что «старая синьора» может расстаться с ним по окончании нынешней кампании.

«Моё будущее? Я сфокусирован на том, чтобы достичь тех целей, которые мы поставили перед собой в этом сезоне. Это будет непросто, но мы хотим завершить кампанию наилучшим образом. В футболе надо только смотреть на результаты», – цитирует Аллегри журналист Никло Скира.

Напомним, «Ювентус» сейчас занимает третье место в Серии А.