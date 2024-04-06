Полиция применила слезоточивый газ против ультрас «Ромы» и «Лацио»

В субботу вечером в Серии А пройдёт столичное дерби – «Рома» против «Лацио». Около 9:30 по местному времени около стадиона едва не случилась стычка между ультрас клубов. Как сообщает RadioRoma, лицом к лицу едва не сошлись около 300 человек. Полиция вмешалась и, чтобы не допустить побоища, применила слезоточивый газ. У хулиганов изъяли дубинки, палки и отвёртки. Один человек, 41-летний болельщик «Ромы», был арестован.

Матч «Рома» - «Лацио» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.