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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам в матче против «Лацио» может выйти на поле впервые за 10 месяцев

06 Апреля 2024 • 13:36 Комментировать
Рома
...
Лацио
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Через 4 ч. 35 мин.

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может принять участие в сегодняшнем дерби против «Лацио» в рамках Серии А. Англичанин попал на скамейку запасных своей команды. Форвард может выйти на поле впервые с июня.

Напомним, летом Абрахам получил серьёзную травму, из-за которой пропустил большую часть нынешнего сезона. 26-летний нападающий провёл уже два сезона за «Рому». До травмы футболиста связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где Тэмми ранее выступал в составе лондонского «Челси».

Отметим, что летом 2021 года «Рома» заплатила за трансфер Абрахама 40 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам

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