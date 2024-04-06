Абрахам в матче против «Лацио» может выйти на поле впервые за 10 месяцев

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может принять участие в сегодняшнем дерби против «Лацио» в рамках Серии А. Англичанин попал на скамейку запасных своей команды. Форвард может выйти на поле впервые с июня.

Напомним, летом Абрахам получил серьёзную травму, из-за которой пропустил большую часть нынешнего сезона. 26-летний нападающий провёл уже два сезона за «Рому». До травмы футболиста связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где Тэмми ранее выступал в составе лондонского «Челси».

Отметим, что летом 2021 года «Рома» заплатила за трансфер Абрахама 40 миллионов евро компенсации.