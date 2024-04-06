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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри поссорился с игроками «Ювентуса» - названа причина

06 Апреля 2024 • 12:42 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен поражением от римского «Лацио» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Согласно информации  La Gazzetta dello Sport, после завершения встречи между главным тренером и футболистами «старой синьоры» возникла перепалка. Аллегри был недоволен, поскольку эта неудача может помешать клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА.

После 30 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Туринский клуб опережает идущую четвертой «Болонью» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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