Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»

Вингер «Лилля» Эдон Жегрова летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Николо Скира, 25-летний косовар интересен двум местным топ-клубам – туринскому «Ювентусу» и действующему чемпиону страны в лице «Наполи».

Жегрова проводит уже третий сезон в чемпионате Франции после того, как перебрался в «Лилль» из швейцарского «Базеля». Эдон мог перебраться в Серию А ещё прошлым летом, но трансфер в «Милан» так и не состоялся.

В этом розыгрыше Лиги 1 Жегрова отметился 5 голами и 5 результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость правого вингера в 15 миллионов евро.