Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»

06 Апреля 2024 • 09:43 Комментировать
Монца
...
Наполи
1 4.40 X 3.85 2 1.82
07.04 16:00

Вингер «Лилля» Эдон Жегрова летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает журналист Николо Скира, 25-летний косовар интересен двум местным топ-клубам – туринскому «Ювентусу» и действующему чемпиону страны в лице «Наполи».

Жегрова проводит уже третий сезон в чемпионате Франции после того, как перебрался в «Лилль» из швейцарского «Базеля». Эдон мог перебраться в Серию А ещё прошлым летом, но трансфер в «Милан» так и не состоялся.

В этом розыгрыше Лиги 1 Жегрова отметился 5 голами и 5 результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость правого вингера в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лилль Наполи Эдон Жегрова трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Апреля
05:01
«Наполи» договаривается с новым тренером
05 Апреля
10:26
Романо рассказал, за какими нападающими следит «Арсенал»
04 Апреля
23:37
Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания в суде по делу о мошенничестве
15:43
Ди Лоренцо готов покинуть «Наполи» летом
09:54
«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А
03 Апреля
19:36
Президент «Наполи» Де Лаурентис даст показания по возможному мошенничеству
02 Апреля
23:16
Агент назвал клуб, в который перейдёт Осимхен
12:48
Сарри может вернуться в «Наполи»
03:44
Клуб Серии А готовит щедрое предложение Конте 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНЦА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Реал» выбрал между двумя топ-защитниками из АПЛ
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии Станислав Поздняков – о российских теннисистах на ОИ в нейтральном статусе: «Команда иноагентов» Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.04.24 в 16:00
Милан Милан
Лечче Лечче
1.40 4.60 6.80
Видео
06.04.24 в 19:00
Рома Рома
Лацио Лацио
1.96 3.45 3.60
Видео
06.04.24 в 21:45
Эмполи Эмполи
Торино Торино
3.35 3.10 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
09:43 · Италия. Серия А
Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провёл позитивные переговоры с агентом нападающего из Серии А
09:05 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло может вернуться в Италию - назван клуб
05:01 · Италия. Серия А
«Наполи» договаривается с новым тренером
04:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» установил ценник на Мойзе Кина слухи
04:13 · Италия. Серия А
«Интер» и Лаутаро Мартинес приблизились к договорённости по контракту
03:49 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «У меня не было проблем с расизмом, но я понимаю тех, кто страдает из-за него»
02:33 · Италия. Серия А
​Лофтус-Чик: «Люблю теннис»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
02:06 · Италия. Серия А
Мойзе Кин может покинуть «Ювентус» – три клуба проявили интерес
01:46 · Италия. Серия А
«Атлетико» поспорит с грандами Серии А за игрока сборной Италии
01:00 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик: «Клуб важнее, чем сборная»
05 Апреля
23:42 · Италия. Серия А
«Салернитана» оставила «Сассуоло» рядом с собой в зоне вылета, отыграв два гола
21:22 · Россия. Премьер-лига
В «Болонье» прокомментировали возможное подписание Тикнизяна
21:09 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет Тикнизяну
Все новости
Рекомендуем