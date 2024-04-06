«Наполи» договаривается с новым тренером

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ведёт переговоры с «Наполи».

Специалист практически гарантированно покинет свой нынешний клуб после завершения сезона, когда истечёт срок его действующего контракта, докладывает журналист Руди Галетти. Известно также, что переговоры Итальяно с «Наполи» проходят в позитивном ключе, и «партенопейцы» надеются уже в скором времени достичь полной договорённости с 46-летним наставником.

Винченцо Итальяно возглавляет «Фиорентину» с лета 2021 года. Ранее он работал в «Специи».

Нынешний тренер «Наполи» Франческо Кальцона занял пост в феврале, но, судя по всему, не останется в клубе после окончания кампании.