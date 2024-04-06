«Ювентус» установил ценник на Мойзе Кина

«Ювентус» рассмотрит возможность продажи нападающего Мойзе Кина после завершения сезона.

Как сообщалось ранее, 24-летний игрок может покинуть ряды «старой синьоры», так как не проходит в основной состав. По сообщениям журналиста Даниэле Лонго, «Ювентус» может продать форварда в летнее трансферное окно, если за него предложат порядка 25 млн евро. Впрочем, будущее итальянца пока не определено: его дальнейшее пребывание в клубе будет зависеть от игры в оставшихся матчах текущей кампании.

«Ювентус» арендовал Мойзе Кина у «Эвертона» летом 2021 года, а двумя годами позднее выкупил за 30 млн евро. В нынешней кампании футболист пока не отмечался результативными действиями.