«Интер» и Лаутаро Мартинес приблизились к договорённости по контракту

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ведёт переговоры с клубом по новому контракту.

Капитан «нерадзурри» пока не поставил подпись под предложенным договором, но, по информации Sky Sport, недавние переговоры приблизили стороны к успешному заключению сделки. Известно, что игрок хочет продлить соглашение. «Интер» предлагает 26-летнему форварду зарплату в размере 8 млн евро в год, в то время как аргентинец хотел бы получать порядка 10 млн евро, однако, как ожидается, компромисс будет достигнут.

Лаутаро Мартинес стал автором 26 забитых голов и пяти результативных передач в 38 матчах текущего сезона.