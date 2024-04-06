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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Лаутаро Мартинес приблизились к договорённости по контракту

06 Апреля 2024 • 04:13 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
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08.04 21:45

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес ведёт переговоры с клубом по новому контракту.

Капитан «нерадзурри» пока не поставил подпись под предложенным договором, но, по информации Sky Sport, недавние переговоры приблизили стороны к успешному заключению сделки. Известно, что игрок хочет продлить соглашение. «Интер» предлагает 26-летнему форварду зарплату в размере 8 млн евро в год, в то время как аргентинец хотел бы получать порядка 10 млн евро, однако, как ожидается, компромисс будет достигнут.

Лаутаро Мартинес стал автором 26 забитых голов и пяти результативных передач в 38 матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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