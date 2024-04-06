​Лофтус-Чик: «У меня не было проблем с расизмом, но я понимаю тех, кто страдает из-за него»

Английский полузащитник итальянского «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал проблему расизма, которая довольно-таки часто имеет место в европейском футболе. Лофтус-Чик, признавшись, что сам не становился жертвой этого неприятного явления, тем не менее, сочувствует тем, кто пострадал от расизма.

- Я никогда не становился жертвой расизма, может, разве что в раннем детстве. Сейчас нет. Но я видел, как это случалось с людьми, близкими мне. я знаю, что они при этом испытывали, - цитирует слова футболиста pianetamilan.it.

Напомним, что Рубен сейчас выступает в итальянском «Милане», он перебрался в этот клуб прошлым летом.