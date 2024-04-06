​Лофтус-Чик: «Люблю теннис»

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик рассказал о том, чем любит заниматься вне футбола. По его словам, ему нравится теннис, хотя на это развлечение у него не так и много времени в нынешнем сезоне.

- Мне очень нравится играть в теннис, хотя в этом году у меня не было много возможностей сделать это. Обычно я делаю это чаще в межсезонье, летом. Чаще всего играю со своими братьями, и они обычно побеждают - у них больше времени на тренировки! - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.

Рубен Лофтус-Чик выступает за «Милан» с прошлого года, ранее он защищал цвета «Челси».