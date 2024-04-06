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​Лофтус-Чик: «Люблю теннис»

06 Апреля 2024 • 02:33 Комментировать

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик рассказал о том, чем любит заниматься вне футбола. По его словам, ему нравится теннис, хотя на это развлечение у него не так и много времени в нынешнем сезоне.

- Мне очень нравится играть в теннис, хотя в этом году у меня не было много возможностей сделать это. Обычно я делаю это чаще в межсезонье, летом. Чаще всего играю со своими братьями, и они обычно побеждают - у них больше времени на тренировки! - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.

Рубен Лофтус-Чик выступает за «Милан» с прошлого года, ранее он защищал цвета «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Рубен Лофтус-Чик
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