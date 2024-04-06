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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин может покинуть «Ювентус» – три клуба проявили интерес

06 Апреля 2024 • 02:06 Комментировать
Фрозиноне
...
Болонья
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07.04 13:30

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин заинтересовал трёх представителей Серии А.

24-летний игрок не слишком часто выходит в стартовом составе команды Массимилиано Аллегри, поэтому, весьма вероятно, сменит обстановку после завершения сезона. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Фиорентина», «Болонья» и «Дженоа» уже запросили информацию относительно потенциальной сделки по форварду.

Напомним, что в январе Мойзе Кин был близок к переходу в мадридский «Атлетико» на правах аренды, однако переход сорвался.

Кин принял участие в 16 матчах «Ювентуса» в текущем сезоне (семь выходов в старте), не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 18 млн евро.

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Болонья Ювентус Дженоа Фиорентина Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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