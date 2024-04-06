«Атлетико» поспорит с грандами Серии А за игрока сборной Италии

Центральный защитник «Торино» Алессандро Буонджорно интересен мадридскому «Атлетико».

Основным претендентом на 24-летнего футболиста считается «Милан», также за ним внимательно наблюдает другой топ-клуб Серии А – «Интер». По сведениям DAZN, побороться с миланцами за Буонджорно готов «Атлетико». Рулевой «матрасников» Диего Симеоне считает итальянца приоритетной опцией на рынке.

Алессандро Буонджорно отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в 24 поединках за «Торино» в текущей кампании. Также в активе центрбека три сыгранных матча за сборную Италии, включая мартовскую товарищескую встречу с Венесуэлой.