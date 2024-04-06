Лофтус-Чик: «Клуб важнее, чем сборная»

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик признался, что для него выступления в клубе более важны и приоритетны, чем в сборной Англии. Лофтус-Чик провёл несколько матчей за национальную команду в период 2017-2018, но с тех пор больше в неё не привлекался.

- Мне бы хотелось снова поиграть за сборную, но выступления за «Милан» приоритетнее. Если меня пригласят в национальную команду, то это будет означать, что я хорошо выступаю за клуб. Посмотрим, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Лофтус-Чик выступает за «Милан» с прошлого года. Ранее он защищал цвета лондонского «Челси».