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Лофтус-Чик: «Клуб важнее, чем сборная»

06 Апреля 2024 • 01:00 Комментировать

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик признался, что для него выступления в клубе более важны и приоритетны, чем в сборной Англии. Лофтус-Чик провёл несколько матчей за национальную команду в период 2017-2018, но с тех пор больше в неё не привлекался.

- Мне бы хотелось снова поиграть за сборную, но выступления за «Милан» приоритетнее. Если меня пригласят в национальную команду, то это будет означать, что я хорошо выступаю за клуб. Посмотрим, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Лофтус-Чик выступает за «Милан» с прошлого года. Ранее он защищал цвета лондонского «Челси».


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