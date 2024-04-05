«Салернитана» оставила «Сассуоло» рядом с собой в зоне вылета, отыграв два гола

31-й тур Серии А начался битвой замыкающих таблицу команд, «Салернитаны» и «Сассуоло». На 29-й минуте Андреа Пинамонти с передачи Грегоре Дефреля открыл счет, но судьи там усмотрели вне игры. Вскоре Арман Льоренте в контратаке забил по всем правилам - 0:1. Под конец тайма после оплошности Лоренцо Пиролы Недим Байрами легко поразил свободную часть ворот - 0:2. Сразу после перерыва Антонио Кандрева реализовал пенальти и вернул интригу. И когда игроки «Сассуоло» начинали радоваться тому, что выбираются из зоны вылета, в компенсированное время Джулио Маджоре из пределов штрафной вколотил мяч в сетку и сравнял счет.

2:2, «Салернитана» в 10 очках от спасения, соперник - делит предпоследнее место.