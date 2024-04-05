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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» оставила «Сассуоло» рядом с собой в зоне вылета, отыграв два гола

05 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать
Салернитана
2:2
Сассуоло
окончен

31-й тур Серии А начался битвой замыкающих таблицу команд, «Салернитаны» и «Сассуоло». На 29-й минуте Андреа Пинамонти с передачи Грегоре Дефреля открыл счет, но судьи там усмотрели вне игры. Вскоре Арман Льоренте в контратаке забил по всем правилам - 0:1. Под конец тайма после оплошности Лоренцо Пиролы Недим Байрами легко поразил свободную часть ворот - 0:2. Сразу после перерыва Антонио Кандрева реализовал пенальти и вернул интригу. И когда игроки «Сассуоло» начинали радоваться тому, что выбираются из зоны вылета, в компенсированное время Джулио Маджоре из пределов штрафной вколотил мяч в сетку и сравнял счет.

2:2, «Салернитана» в 10 очках от спасения, соперник - делит предпоследнее место.

Протокол игры  
Салернитана2:2Сассуоло
  37'Лорьенте Арман (0:1)
  44'Байрами Недим (0:2)
(1:2) Кандрева Антонио52'  
(2:2) Маджоре Джулио90'  
Костиль БенуаПьероцци Никколо  26' 85' (Сими Нванкво ( 85') Манолас Костас 77' (Боатенг Жером ( 77') Пирола Лоренцо  72'Брадарич ДомагойЧауна Лум 77' (Виньято Эмануэль ( 77') Кулибали ЛассанаМаджоре Джулио  62'Гомис Ирон 46' (Дзаноли Алессандро ( 46') Кандрева АнтониоИквуемеси Чуквубуикем 64' (Вайссман Шон ( 64')
Запасные: Пасалидис ТриантафиллосСфайт Андрес ЭмилПеллегрино МаркоАллокка ПаскуалеДьомбер НорбертФиорилло ВинченцоЛенговски МатеушСамбья СаломонМартеджани Агустин
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич Мартин 69' (Кумбулла Мараш ( 69'  82') Феррари ДжанмаркоДойг ДжошБолока ДаниэльТорстведт Кристиан 73' (Энрике Матеус ( 73') Дефрель ГрегореБайрами Недим 73' (Рачич Урош ( 73') Лорьенте Арман  67'Пинамонти Андреа
Запасные: Пеголо ДжанлукаКастильехо СамуэльСейде Эмиль КонрадсенВити МаттиаВольпато КристианЛипани ЛукаНето РуанКраньо АлессиоОбьянг ПедроМиссори ФилиппоМулаттьери Самуэле
05 апреля. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Салернитана

Новости по матчу

05 Апреля
03:16
Интересный прогноз и ставка на матч Салернитана – Сассуоло чемпионата Италии – 5 апреля 2024
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