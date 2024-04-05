«Салернитана» оставила «Сассуоло» рядом с собой в зоне вылета, отыграв два гола

31-й тур Серии А начался битвой замыкающих таблицу команд, «Салернитаны» и «Сассуоло». На 29-й минуте Андреа Пинамонти с передачи Грегоре Дефреля открыл счет, но судьи там усмотрели вне игры. Вскоре Арман Льоренте в контратаке забил по всем правилам - 0:1. Под конец тайма после оплошности Лоренцо Пиролы Недим Байрами легко поразил свободную часть ворот - 0:2. Сразу после перерыва Антонио Кандрева реализовал пенальти и вернул интригу. И когда игроки «Сассуоло» начинали радоваться тому, что выбираются из зоны вылета, в компенсированное время Джулио Маджоре из пределов штрафной вколотил мяч в сетку и сравнял счет.
2:2, «Салернитана» в 10 очках от спасения, соперник - делит предпоследнее место.
Протокол игры
|37'Лорьенте Арман (0:1)
|44'Байрами Недим (0:2)
|(1:2) Кандрева Антонио52'
|(2:2) Маджоре Джулио90'
Костиль Бенуа•Пьероцци Никколо 26'85' (Сими Нванкво (85') •Манолас Костас77' (Боатенг Жером (77') •Пирола Лоренцо• 72'Брадарич Домагой•Чауна Лум77' (Виньято Эмануэль (77') •Кулибали Лассана•Маджоре Джулио• 62'Гомис Ирон46' (Дзаноли Алессандро (46') •Кандрева Антонио•Иквуемеси Чуквубуикем64' (Вайссман Шон (64')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин69' (Кумбулла Мараш (69') • 82'Феррари Джанмарко•Дойг Джош•Болока Даниэль•Торстведт Кристиан73' (Энрике Матеус (73') •Дефрель Грегоре•Байрами Недим73' (Рачич Урош (73') •Лорьенте Арман• 67'Пинамонти Андреа
05 апреля. Стадион "Аречи".
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