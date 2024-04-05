Озил рассказал, о чём жалеет после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил признался, что всегда мечтал поиграть за «Ювентус».

— Я горжусь своей карьерой и всеми невероятными клубами, за которые мне выпала честь играть. Не хватило только одного клуба — «Ювентуса». Это моя итальянская любовь, — написал Озил на своей страничке в социальной сети.

Напомним, Озил завершил карьеру игрока в марте прошлого года. Последним клубом немца был турецкий «Истанбул Башакшехир». Помимо этого, Озил выступал за «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал» и «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Озил вместе с другими звездами футбола примет участие в предстоящем чемпионате мира для игроков старше 35 лет, которые уже завершили профессиональную карьеру.