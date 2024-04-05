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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет купить звёздного форварда из Серии А

05 Апреля 2024 • 17:18 Комментировать

«ПСЖ» изучает свои возможности, думая о скором открытии летнего трансферного окна. Как сообщает Corriere dello Sport, гранд Лиги 1 очень хочет подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В действующем контракте 25-летнего Осимхена с «Наполи» прописана опция выкупа за 130 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что фаворитом в борьбе за подписание Осимхена является «Челси». Также интерес к нигерийскому бомбардиру проявляют клубы из Саудовской Аравии.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл 25 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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