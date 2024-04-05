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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, перейдёт ли Икарди в «Ювентус» слухи

05 Апреля 2024 • 14:32 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
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07.04 21:45

Форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди не пополнит состав «Ювентуса» в ближайшее трансферное окно.

Как стало известно Tutto Sport, туринский клуб не заинтересован в приглашении Икарди и ни разу не контактировал с «Галатасараем» по возможному трансферу игрока.  

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец появился на поле в 39 матчах во всех турнирах, забил 24 гола и записал на свой счет 11 ассистов.

Действующий трудовой договор Икарди с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 18 млн евро.

После 30 туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 59 очков.

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Галатасарай Ювентус Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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