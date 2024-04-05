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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» хочет подписать новую звезду - известно имя

05 Апреля 2024 • 13:03 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продолжает находиться в списке трансферных желаний каталонской «Барселоны». По данным журналистов Diario AS, «сине-гранатовые» ведут переговоры с неаполитанцами по возможному переходу грузина.

Руководство «Барселоны» намерено серьезно усилить состав команды, чтобы в дальнейшем бороться за все возможные трофеи. Кварацхелия является одной из приоритетных целей клуба.

При этом в «Наполи» не сильно хотят продавать одного из ведущих футболистов атаки. Президент клуба Аурелио де Лаурентис намерен сохранить Хвичу и строить вокруг него новую команду.

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