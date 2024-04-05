«Барселона» хочет подписать новую звезду - известно имя

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продолжает находиться в списке трансферных желаний каталонской «Барселоны». По данным журналистов Diario AS, «сине-гранатовые» ведут переговоры с неаполитанцами по возможному переходу грузина.

Руководство «Барселоны» намерено серьезно усилить состав команды, чтобы в дальнейшем бороться за все возможные трофеи. Кварацхелия является одной из приоритетных целей клуба.

При этом в «Наполи» не сильно хотят продавать одного из ведущих футболистов атаки. Президент клуба Аурелио де Лаурентис намерен сохранить Хвичу и строить вокруг него новую команду.