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Чемпионат Италии. Серия А

​Лофтус-Чик: «Пиоли считает, что я должен доминировать на поле»

05 Апреля 2024 • 05:04 Комментировать

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик рассказал о том, как у него складываются профессиональные отношения с наставником «Милана» Стефано Пиоли. По словам Лофтус-Чика, тот активно помогает игроку раскрыть свои лучшие качества. И физические кондиции, безусловно, являются важнейшим фактором.

- Он всегда обеспечивает мне должный фидбэк, к тому же, старается делать это на английском языке, над которым работает. Пиоли считает, что я должен доминировать с физической точки зрения на поле, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Напомним, что ранее Рубен выступал в составе лондонского «Челси».


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