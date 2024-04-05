​Лофтус-Чик: «Пиоли считает, что я должен доминировать на поле»

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик рассказал о том, как у него складываются профессиональные отношения с наставником «Милана» Стефано Пиоли. По словам Лофтус-Чика, тот активно помогает игроку раскрыть свои лучшие качества. И физические кондиции, безусловно, являются важнейшим фактором.

- Он всегда обеспечивает мне должный фидбэк, к тому же, старается делать это на английском языке, над которым работает. Пиоли считает, что я должен доминировать с физической точки зрения на поле, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Напомним, что ранее Рубен выступал в составе лондонского «Челси».