​Лофтус-Чик: «Ибрагимович очень помог мне»

Среди футболистов «Милана» становится правилом хорошего тона похвалить Златана Ибрагимовича и всячески подчеркнуть его роль в успехах того или иного игрока. Вот и Рубен Лофтус-Чик, проводящий свой первый сезон в итальянском клубе, заговорил в подобном стиле:

- Ибрагимович очень помог, когда я только пришел, каждый матч он проводит с командой, он ждет вас после игры в раздевалке, подбадривает, поддерживает. И не только на матчи, он приходит и на тренировки. Иметь такого наставника и даже болельщика - это фантастика, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Ранее английский полузащитник выступал в «Челси».