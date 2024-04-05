Лакруа - новая цель «Милана»

Мы уже сообщали о том, что туринский «Ювентус» рассчитывает усилиться за счет защитника немецкого «Вольфсбурга» Максанса Лакруа. Но у того, оказывается, есть и другие варианты в Италии - им интересуется такой клуб, как «Милан».

Об этом повороте дела сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира. Он добавил, что представители «Милана» уже запланировали встречу с его агентом Гордоном Шимичем. Но другие подробности пока что не сообщаются.

Напомним, что сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Впереди лишь другой миланский клуб - «Интер».