​Дельвеккио: «Дерби Милана и рядом не стоит с римским»

Бывший игрок «Ромы» Марко Дельвеккио, в 2001 году ставший в составе клуба чемпионом Италии, считает большой разницу между дерби Милана и Рима. по его словам, римское дерби имеет много большее социальное значение и смысл:

- О дерби Милана люди начинают говорить в день игры, в то время как о римском дерби разговоры начинаются еще за месяц до матча. Это совершенно разные истории и закваски. Римское дерби вызывает в десять раз больше интереса и уважения, чем дерби Милана, - цитирует слова Дельвеккио derbyderbyderby.it.

Напомним, что «Рома» и «Лацио» сыграют между собой уже в предстоящие выходные.