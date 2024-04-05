Нападающий «Дженоа» Матео Ретеги может перебраться в «Ювентус».

24-летний футболист успешно зарекомендовал себя в дебютном сезоне в Серии А, а также успел отметиться четырьмя забитыми голами в шести матчах за сборную Италии. По информации Tuttosport, «Ювентус» уже ведёт работу над подписанием Ретеги. Форвард рассматривается «старой синьорой» в качестве дублёра Душана Влаховича.

Матео Ретеги записал на свой счёт восемь забитых мячей и три результативные передачи в 25 матчах за «Дженоа» в нынешней кампании. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 млн евро.