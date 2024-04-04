Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания в суде по делу о мошенничестве

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал показания по делу о бухгалтерском мошенничестве. Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что расследование началось летом прошлого года. В это время неаполитанская прокуратура провела обыски в офисах клуба в поисках документов, связанных со сделкой по приобретению нигерийского нападающего Виктора Осимхена у французского «Лилля» за 75 миллионов евро в 2020 году.

Прокуратура Неаполя внесла Де Лаурентиса в список подозреваемых вместе с его женой, которая является вице-президентом клуба, двумя детьми и некоторыми членами совета директоров.

В итоге глава неаполитанцев обосновал сделку. Он подчеркнул, что переговоры носили чисто спортивный характер и поэтому практически полностью велись тогдашним генеральным директором Кристиано Джунтоли, который не входит в число подследственных, поскольку не имел права подписи.

Добавим, что Осимхен провёл за неаполитанцев 126 встреч во всех турнирах, отличившись 72 забитыми мячами и 18 ассистами.