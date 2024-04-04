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Чемпионат Италии. Серия А

Конти сравнил де Росси с Анчелотти

04 Апреля 2024 • 23:33 Комментировать
Рома
...
Лацио
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06.04 19:00

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Бруно Конти рассказал о сходствах между Даниэле де Росси и Карло Анчелотти.

По словам чемпиона мира 1982 года, де Росси, возглавивший «Рому» в январе текущего года, демонстрировал тренерские способности ещё до того, как завершил игровую карьеру.

«Для меня де Росси всегда был кем-то вроде тренера на поле благодаря своему тактическому интеллекту и грамотным решениям. Когда я видел игру Анчелотти, у меня возникало такое же ощущение.

Даниэле также отличный человек, с которым никогда не бывает скучно. Он возглавил команду в непростое время и зарекомендовал себя как настоящий тренер, который готов ко всему. Я очень рад за него», – сказал в интервью Corriere della Sera Конти.

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Рома Карло Анчелотти Даниэле Де Росси Бруно Конти ещё теги

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