Кафу: Аленичев был великолепен на поле

Бывший защитник «Ромы» Кафу высказался о своём бывшем одноклубнике Дмитрии Аленичеве.

«О Диме у меня самые чудесные впечатления! Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен!» — приводит слова Кафу Sport24.

Бразилец отметил, что Аленичев всегда старался изучать все новое. Кроме того, в вопросе дружбы у него оказалось большое золотое сердце, подытожил Кафу.

Напомним, Аленичев выступал за «Рому» с 1998 по 2000 год. После «Ромы» Аленичев играл за португальский «Порту» (2000-2004), а затем вернулся в московский «Спартак» (2004-2006), из которого и уезжал в Италию.