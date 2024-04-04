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Чемпионат Италии. Серия А

Кафу: Аленичев был великолепен на поле

04 Апреля 2024 • 17:51 Комментировать
Рома
...
Лацио
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06.04 19:00

Бывший защитник «Ромы» Кафу высказался о своём бывшем одноклубнике Дмитрии Аленичеве.

«О Диме у меня самые чудесные впечатления! Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен!» — приводит слова Кафу Sport24.

Бразилец отметил, что Аленичев всегда старался изучать все новое. Кроме того, в вопросе дружбы у него оказалось большое золотое сердце, подытожил Кафу.

Напомним, Аленичев выступал за «Рому» с 1998 по 2000 год. После «Ромы» Аленичев играл за португальский «Порту» (2000-2004), а затем вернулся в московский «Спартак» (2004-2006), из которого и уезжал в Италию.

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