Влахович назвал свой лучший момент в футболке «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович поделился своим самым ярким воспоминанием в футболке «старой синьоры». Серб выступает за команду Массимилиано Аллегри с января 2022 года, когда за 82 миллиона евро перебрался из «Фиорентины».

«Мой лучший момент в футболке «Ювентуса»? Я бы назвал свой дебютный матч, в которой мне удалось забить первый гол за команду», – сказал Влахович в интервью официальному сайту Серии А.

Отметим, что дебютный матч Влаховича за «Ювентус» состоялся 6 февраля 2022 года. а в соперниках у «старой синьоры» была «Верона». Душану удалось забить свой первый гол уже на 13-й минуте поединка.