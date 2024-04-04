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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович назвал свою главную мечту в футболе

04 Апреля 2024 • 15:57 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
07.04 21:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович назвал свою главную мечту. Сербский форвард хочет выиграть Лигу чемпионов. Напомним, в нынешнем сезоне «старая синьора» вообще не участвовала в еврокубках.

«Лига чемпионов? Это турнир, который хочет выиграть каждый футболист. Конечно, я тоже мечтаю об этом. В будущем я отдам все силы ради того, чтобы взять этот трофей», – цитирует Влаховича официальный сайт итальянской Серии А.

Влахович забил 15 голов и отдал 4 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата. «Ювентус» идёт на третьем месте и имеет хорошие шансы на возвращение в Лигу чемпионов в следующей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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